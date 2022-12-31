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У Запоріжжі ворожим ударом пошкоджено житлові будинки

Фото: ракетним ударом в Запоріжжі пошкоджено будинки (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Під час ракетного удару по Україні у Запоріжжі пошкоджено житлові будинки. Інформація про постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка в Telegram.

"У Запоріжжі ворожим ударом пошкоджено житлові будинки. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - написав він.

Нагадаємо, що сьогодні, 31 грудня Україна знову опинилася під масованою атакою з боку Росії. Все що відомо про ситуацію в областях - читайте в матеріалі за посиланням.

Раніше британська розвідка попереджала про можливість ракетного обстрілу України до Нового року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Запоріжжяракетный удар