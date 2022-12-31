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В Запорожье вражеским ударом повреждены жилые дома

Фото: ракетным ударом в Запорожье повреждены дома (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Во время ракетного удара по Украине в Запорожье повреждены жилые дома. Информация о пострадавших уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко в Telegram.

"В Запорожье вражеским ударом повреждены жилые дома. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется", - написал он.

Напомним, что сегодня, 31 декабря, Украина снова оказалась под массированной атакой со стороні России. Все что известно о ситуации в областях - читайте в материале по ссылке.

Ранее британская разведка предупреждала о возможности ракетных обстрелов Украины до Нового года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

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Запорожьеракетный удар