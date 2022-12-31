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Британська розвідка попередила про можливий ракетний удар по Україні на новорічні свята

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Україна, Субота 31 грудня 2022 08:57
Британська розвідка попередила про можливий ракетний удар по Україні на новорічні свята Фото: рашисти можуть спробувати зіпсувати Новий рік (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія завдає масованих ракетних ударів по Україні кожні сім-десять днів. Проте терористи можуть спробувати зламати їхнє моральне населення України в період новорічних свят.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, 29 грудня 2022 року російські сили завдали ще однієї хвилі далеких ударів по Україні, а метою насамперед знову була мережа розподілу електроенергії.

За даними британської розвідки, з жовтня Росія зберігає загальну схему проведення інтенсивної хвилі ударів кожні сім-десять днів. Росія дотримується цього підходу, намагаючись придушити українську систему ППО.

"Проте існує реальна ймовірність того, що Росія зламає цей шаблон, щоб завдати нового удару найближчими днями, щоб підірвати моральний дух населення України в період новорічних свят", - вважають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, незважаючи на російські обстріли, які руйнують інфраструктуру і забирають життя людей, 86% українців відповіли, що потрібно все одно продовжувати збройну боротьбу навіть якщо обстріл продовжиться.

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