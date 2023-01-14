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У Запоріжжі ворожі ракети влучили в промислове підприємство

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Україна, Субота 14 січня 2023 10:58
У Запоріжжі ворожі ракети влучили в промислове підприємство Фото: росіяни завдали удар по Запоріжжю (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Під час ракетного удару вранці 14 січня постраждало промислове підприємство в Запоріжжі. Крім того, під артилерійський вогонь вчергове потрапило місто Оріхів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха у Telegram.

"Сьогодні вранці ворог наніс чергового удару по вільним землям нашої області. Ракети, що впали в Запоріжжі на територію одного з підприємств, спричинили там руйнування. На щастя, обійшлося без жертв", - написав він.

За його словами, продовжує під удар вчергове потрапило місто Оріхів. Внаслідок артилерійської атаки ворога там зруйновано 3 будинки, на одному з них рятувальники ліквідували пожежу. В одному з будинків перебувало 3 мешканця, вони залишились живі і неушкоджені.

"Окупант не полишає своїх терористичних намірів. За інформацією від ЗСУ, вийшли в море російські носії ракет "калібр", піднялися в небо ворожі бомбардувальники", - додав він.

За даними ДСНС, 14 січня в місті Оріхів внаслідок обстрілів сталося часткове руйнування приватного житлового будинку. Під час ліквідації події рятувальники з-під завалів дістали трьох людей, які від подальшої госпіталізації відмовились.

Нагадаємо, 14 січня Росія завдала чергового ракетного удару по Україні. У Києві зафіксовано влучання в об’єкт інфраструктури. У Київській області пошкоджено 18 приватних будинків.

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