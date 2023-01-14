В Запорожье вражеские ракеты попали в промышленное предприятие

Во время ракетного удара по утрам 14 января пострадало промышленное предприятие в Запорожье. Кроме того, под артиллерийский огонь в очередной раз попал город Орехов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха в Telegram .

"Сегодня утром враг нанес очередной удар по свободным землям нашей области. Ракеты, упавшие в Запорожье на территорию одного из предприятий, повлекли за собой разрушения. К счастью, обошлось без жертв", - написал он.

По его словам, продолжает под удар в очередной попавший город Орехов. В результате артиллерийской атаки врага там разрушены 3 дома, на одном из них спасатели ликвидировали пожар. В одном из домов находились 3 жителя, они остались живы и невредимы.

"Оккупант не оставляет своих террористических намерений. По информации от ВСУ, вышли в море российские носители ракет "калибр", поднялись в небо вражеские бомбардировщики", - добавил он.

По данным ГСЧС, 14 января в городе Орехов в результате обстрелов произошло частичное разрушение частного жилого дома. Во время ликвидации происшествия спасатели из-под завалов достали трех человек, отказавшихся от дальнейшей госпитализации.