Фото: В Запоріжжі внаслідок нічного удару кількість постраждалих зросла до 21 (t.me/gu_dsns_zp/)

Внаслідок нічного ракетного удару по Запоріжжю, кількість постраждалих збільшилася до 21 особи. Серед них - тринадцять жінок та вісім чоловіків, які звернулися за медичною допомогою.

По це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Більшість постраждалих отримали мінно-вибухові травми. Після огляду та надання першої допомоги більшість з них були відправлені додому для подальшого лікування. Наразі в лікарні залишаються дві жінки: 94-річна та 23-річна. Їхній стан оцінюється як середньої тяжкості, а лікарі дають позитивні прогнози на одужання.