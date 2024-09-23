Фото: В Запорожье в результате ночного удара количество пострадавших возросло до 21 (t.me/gu_dsns_zp/)

В результате ночного ракетного удара по Запорожью, количество пострадавших увеличилось до 21 человека. Среди них - тринадцать женщин и восемь мужчин, которые обратились за медицинской помощью.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Большинство пострадавших получили минно-взрывные травмы. После осмотра и оказания первой помощи большинство из них были отправлены домой для дальнейшего лечения. Сейчас в больнице остаются две женщины: Их состояние оценивается как средней тяжести, а врачи дают положительные прогнозы на выздоровление.