В Запоріжжі внаслідок атаки загинули шість осіб

Ситуація в Запорізькій області

У жовтні з'явилися повідомлення в ЗМІ про те, що російські війська можуть готувати масштабний наступ з метою захоплення Запоріжжя. Окупанти також посилили повітряні удари по місту, застосовуючи керовані авіаційні бомби.

Днями стало відомо, що російські війська взяли під контроль селище Левадне у Запорізькій області, і ЗСУ підтвердили їхнє просування на цьому напрямку.

Військові попереджають про можливу загрозу на південному фронті. Декілька джерел у військових та політичних колах, з якими спілкувалося РБК-Україна, висловили занепокоєння щодо можливих наступальних дій з боку окупантів на території Запорізької області.

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