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В Запоріжжі внаслідок атаки загинули шість осіб

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Запоріжжі внаслідок ранкової атаки зі сторони РФ загинули шість осіб. При цьому кількість постраждалих зросла до дев'яти.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

"Шість людей загинули та дев'ять поранені. На місці влучання сталася пожежа - такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - заявив він. 

При цьому Федоров додав, що наразі постраждалі отримують всю необхідну допомогу.

Оновлено 12:05

Кількість поранених у Запоріжжі зросла до 16 осіб. 

До цього голова ОВА повідомляв, що росіяни вдарили по обʼєкту інфраструктури в Запоріжжі.

Ситуація в Запорізькій області

У жовтні з'явилися повідомлення в ЗМІ про те, що російські війська можуть готувати масштабний наступ з метою захоплення Запоріжжя. Окупанти також посилили повітряні удари по місту, застосовуючи керовані авіаційні бомби.

Днями стало відомо, що російські війська взяли під контроль селище Левадне у Запорізькій області, і ЗСУ підтвердили їхнє просування на цьому напрямку.

Військові попереджають про можливу загрозу на південному фронті. Декілька джерел у військових та політичних колах, з якими спілкувалося РБК-Україна, висловили занепокоєння щодо можливих наступальних дій з боку окупантів на території Запорізької області.

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