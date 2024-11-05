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В Запорожье в результате атаки погибли шесть человек

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Запорожье в результате утренней атаки со стороны РФ погибли шесть человек. При этом количество пострадавших возросло до девяти.

Об этом заявил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Шесть человек погибли и девять ранены. На месте попадания произошел пожар - таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", - заявил он. 

При этом Федоров добавил, что сейчас пострадавшие получают всю необходимую помощь.

До этого глава ОВА сообщал, что россияне ударили по объекту инфраструктуры в Запорожье.

Ситуация в Запорожской области

В октябре появились сообщения в СМИ о том, что российские войска могут готовить масштабное наступление с целью захвата Запорожья. Оккупанты также усилили воздушные удары по городу, применяя управляемые авиационные бомбы.

На днях стало известно, что российские войска взяли под контроль поселок Левадное в Запорожской области и ВСУ подтвердили их продвижение на этом направлении.

Военные предупреждают о возможной угрозе на южном фронте. Несколько источников в военных и политических кругах, с которыми общалась РБК-Украина, выразили обеспокоенность возможными наступательными действиями со стороны оккупантов на территории Запорожской области.

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