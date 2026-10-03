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У Запоріжжі відкрили перший підземний дитячий садок

19:00 03.10.2026 Сб
2 хв
aimg Сергій Козачук
У Запоріжжі відкрили перший підземний дитячий садок Фото: в Запоріжжі відкрили підземний дитячий садок (t.me/Koretskyi_official)
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У прифронтовому Запоріжжі відкрили перший підземний дитячий садок. Навчальний заклад у безпечному просторі зможе приймати 115 дітей.

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Підземний дитсадок має окреме протирадіаційне укриття площею понад 900 кв. м, яке розраховане на 140 людей.

Дошкільний заклад облаштували так, щоб діти могли безпечно навчатися, відпочивати та харчуватися протягом усього дня.

Також укриття повністю адаптували та зробили доступним для вихованців з особливими освітніми потребами.

За словами Корецького, уряд разом із місцевою владою продовжує працювати над створенням безпечних умов для освітнього процесу в умовах постійної російської загрози - насамперед у прифронтових містах і громадах.

"Тепер 115 дітей зможуть навчатися, відпочивати та харчуватися протягом дня у безпечному просторі", - зазначив очільник уряду.

Нагадаємо, що в українських містах продовжують відновлювати освітній процес та пристосовувати соціальну інфраструктуру до умов воєнного стану.

Зокрема, у Запоріжжі раніше анонсували проєкт підземних дитячих садків, які слугуватимуть водночас і освітніми закладами, і безпечними укриттями під час загрози російських обстрілів.

Окрім безпекових безпекових заходів, в українських дошкільних закладах впроваджують й інші важливі зміни.

Так, з вересня 2026 року англійська мова стала обов'язковою у дитсадках для дітей віком від п'яти до шести років. Наразі понад 75% закладів по всій країні вже повністю готові надавати цю освітню послугу.

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