У Запоріжжі відкрили перший підземний дитячий садок

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У прифронтовому Запоріжжі відкрили перший підземний дитячий садок. Навчальний заклад у безпечному просторі зможе приймати 115 дітей.

Про це заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Підземний дитсадок має окреме протирадіаційне укриття площею понад 900 кв. м, яке розраховане на 140 людей. Дошкільний заклад облаштували так, щоб діти могли безпечно навчатися, відпочивати та харчуватися протягом усього дня. Також укриття повністю адаптували та зробили доступним для вихованців з особливими освітніми потребами. За словами Корецького, уряд разом із місцевою владою продовжує працювати над створенням безпечних умов для освітнього процесу в умовах постійної російської загрози - насамперед у прифронтових містах і громадах. "Тепер 115 дітей зможуть навчатися, відпочивати та харчуватися протягом дня у безпечному просторі", - зазначив очільник уряду.