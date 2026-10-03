В Запорожье открыли первый подземный детский сад

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В прифронтовом Запорожье открыли первый подземный детский сад. Учебное заведение в безопасном пространстве сможет принимать 115 детей.

Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Подземный детсад имеет отдельное противорадиационное укрытие площадью более 900 кв. м, рассчитанное на 140 человек. Дошкольное учреждение обустроили так, чтобы дети могли безопасно учиться, отдыхать и питаться весь день. Также укрытие полностью адаптировали и сделали доступным для питомцев с особыми образовательными потребностями. По словам Корецкого, правительство вместе с местными властями продолжает работать над созданием безопасных условий для образовательного процесса в условиях постоянной российской угрозы - прежде всего в прифронтовых городах и общинах. "Теперь 115 детей смогут учиться, отдыхать и питаться в течение дня в безопасном пространстве", - отметил глава правительства.