У Запоріжжі відключать воду для майже 150 тисяч людей: перелік районів

Зазначається, що загалом воду тимчасово вимкнуть для чотирьох міських районів та 150 тисяч мешканців. В тому числі:

Вознесенівський район - 100 тисяч мешканців;

Дніпровський район - 16 тисяч мешканців;

Олександрівський район - 21 тисяча мешканців;

Шевченківський район - 1,5 тисячі мешканців;

Окрім того, від водопостачання тимчасово відключать два вищі навчальні заклади (Запорізький національний університет та Академію "Шаг"), три коледжі - Будівельний, Металургійний, Електротехнічний та три будинки культури - "Орбіту", "Титан" та "Жовтневий".

Також без води залишаються Запорізька міськрада, обласна адміністрація, департамент ЖКГ та муніципального управління, управління внутрішніх справ, прокуратура, Запорізька районна адміністрація, Пенсійний фонд, будинок профспілок.

Водопостачання не буде у 16 лікарнях (міські лікарні №1, №3, №5, №6, №7, №10, стоматологічна поліклініка №2, Клініка серцевих захворювань, Інфекційна лікарня, пологовий будинок №5, дитяча поліклініка №2, станція переливання крові, лікарня УВС, центр СНІД, тубдиспансер, дитяча поліклініка), 21 школі, 36 дитячих садочках та семи готельних комплексах.

"Підвіз води буде здійснюватися автоцистернами. Адміністрація КП "Водоканал" приносить свої вибачення за тимчасові незручності", - сказано у повідомленні.