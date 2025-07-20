У Запоріжжі відключать воду для майже 150 тисяч людей: перелік районів

В Запоріжжі з 23:00 20 липня не буде водопостачання у кількох районах міста. Причина - ремонтні роботи на водопроводі. До їхнього завершення воду будуть підвозити автоцистернами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис запорізького комунального підприємства "Водоканал".
Зазначається, що загалом воду тимчасово вимкнуть для чотирьох міських районів та 150 тисяч мешканців. В тому числі:
Окрім того, від водопостачання тимчасово відключать два вищі навчальні заклади (Запорізький національний університет та Академію "Шаг"), три коледжі - Будівельний, Металургійний, Електротехнічний та три будинки культури - "Орбіту", "Титан" та "Жовтневий".
Також без води залишаються Запорізька міськрада, обласна адміністрація, департамент ЖКГ та муніципального управління, управління внутрішніх справ, прокуратура, Запорізька районна адміністрація, Пенсійний фонд, будинок профспілок.
Водопостачання не буде у 16 лікарнях (міські лікарні №1, №3, №5, №6, №7, №10, стоматологічна поліклініка №2, Клініка серцевих захворювань, Інфекційна лікарня, пологовий будинок №5, дитяча поліклініка №2, станція переливання крові, лікарня УВС, центр СНІД, тубдиспансер, дитяча поліклініка), 21 школі, 36 дитячих садочках та семи готельних комплексах.
"Підвіз води буде здійснюватися автоцистернами. Адміністрація КП "Водоканал" приносить свої вибачення за тимчасові незручності", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що росіяни останнім часом дуже активно атакують Запоріжжя та Запорізький район. Так, у ніч проти 20 липня окупанти атакували за допомогою ударних безпілотників та артилерії. Були руйнування, пошкодження та потерпілі.
Варто нагадати, що масована атака дронів на Запорізьку область сталася в ніч з 14 на 15 липня. Повітряна тривога в регіоні безперервно лунала понад 16 годин.
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