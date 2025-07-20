В Запорожье отключат воду для почти 150 тысяч человек: перечень районов

Отмечается, что в целом воду временно отключат для четырех городских районов и 150 тысяч жителей. В том числе:

Вознесеновский район - 100 тысяч жителей;

Днепровский район - 16 тысяч жителей;

Александровский район - 21 тысяча жителей;

Шевченковский район - 1,5 тысячи жителей;

Кроме того, от водоснабжения временно отключат два высших учебных заведения (Запорожский национальный университет и Академию "Шаг"), три колледжа - Строительный, Металлургический, Электротехнический и три дома культуры - "Орбиту", "Титан" и "Октябрьский".

Также без воды остаются Запорожский горсовет, областная администрация, департамент ЖКХ и муниципального управления, управление внутренних дел, прокуратура, Запорожская районная администрация, Пенсионный фонд, дом профсоюзов.

Водоснабжения не будет в 16 больницах (городские больницы №1, №3, №5, №6, №7, №10, стоматологическая поликлиника №2, Клиника сердечных заболеваний, Инфекционная больница, роддом №5, детская поликлиника №2, станция переливания крови, больница УВД, центр СПИД, тубдиспансер, детская поликлиника), 21 школе, 36 детских садах и семи гостиничных комплексах.

"Подвоз воды будет осуществляться автоцистернами. Администрация КП "Водоканал" приносит свои извинения за временные неудобства", - сказано в сообщении.