UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Запоріжжі вибухнув невідомий ворожий військовий об'єкт, шестеро людей постраждали

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Запоріжжі, внаслідок вибуху невідомого ворожого військового об'єкта, постраждали шестеро людей.

Про це розповів перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "5 редакція".

"Під час вибуху постраждали люди. Зараз ведуться слідчі дії, уламки поки що невідомого військового об'єкту, проводиться повністю огляд місцевості. На даний момент є повідомлення про шістьох постраждалих, троє госпіталізованих, серед яких мала дитина", - додає Власюк.

За словами першого заступника міського голови Запоріжжя, також надходили повідомлення про пошкодження вікон.

Як пише видання, йдеться про вибух від уламків ворожого БпЛА.

Постраждалих менше

Згідно з даними МВС, внаслідок вибуху поранення отримали 5 людей, серед яких одна дитина.

"Травмованим надали медичну допомогу та госпіталізували каретами швидких до лікарень. На місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу людям. Одну з постраждалих через погане самопочуття психологи супроводили додому", - додає МВС.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. Ворог регулярно завдає ударів по підконтрольній Україні території регіону.

Наприклад, 30 червня, в місті пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги. Тоді ж ворог вдався до спроби атакувати Запоріжжя дронами-камікадзе. Зокрема 27 червня внаслідок обстрілу Оріхівської громади у Запорізькій області загинула одна людина, ще 6 осіб отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВійна в Україні