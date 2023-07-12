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В Запорожье взорвался неизвестный вражеский военный объект, шесть человек пострадали

Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Запорожье, в результате взрыва неизвестного вражеского военного объекта, пострадали шесть человек.

Об этом рассказал первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "5 редакция".

"При взрыве пострадали люди. Сейчас ведутся следственные действия, обломки пока неизвестного военного объекта, проводится полностью осмотр местности. На данный момент есть сообщения о шести пострадавших, трое госпитализированных, среди которых маленький ребенок", - добавляет Власюк.

По словам первого заместителя городского головы Запорожья, также поступало сообщение о повреждении окон.

Как пишет издание, речь идет о взрыве от обломков вражеского БпЛА.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. Враг регулярно наносит удары по подконтрольной Украине территории региона.

К примеру, 30 июня, в городе прозвучало несколько взрывов во время воздушной тревоги. Тогда же враг предпринял попытку атаковать Запорожье дронами-камикадзе. В частности, 27 июня в результате обстрела Ореховской общины в Запорожской области погиб один человек, еще 6 человек получили ранения.

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