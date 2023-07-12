В Запорожье взорвался неизвестный вражеский военный объект, шесть человек пострадали

"При взрыве пострадали люди. Сейчас ведутся следственные действия, обломки пока неизвестного военного объекта, проводится полностью осмотр местности. На данный момент есть сообщения о шести пострадавших, трое госпитализированных, среди которых маленький ребенок", - добавляет Власюк.

По словам первого заместителя городского головы Запорожья, также поступало сообщение о повреждении окон.

Как пишет издание, речь идет о взрыве от обломков вражеского БпЛА.

Ситуация в Запорожской области

Часть Запорожской области находится под российской оккупацией с начала полномасштабного вторжения. Враг регулярно наносит удары по подконтрольной Украине территории региона.

К примеру, 30 июня, в городе прозвучало несколько взрывов во время воздушной тревоги. Тогда же враг предпринял попытку атаковать Запорожье дронами-камикадзе. В частности, 27 июня в результате обстрела Ореховской общины в Запорожской области погиб один человек, еще 6 человек получили ранения.