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В Запоріжжі вибухнув невідомий ворожий військовий об'єкт, шестеро людей постраждали

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Середа 12 липня 2023 15:15
В Запоріжжі вибухнув невідомий ворожий військовий об'єкт, шестеро людей постраждали Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Запоріжжі, внаслідок вибуху невідомого ворожого військового об'єкта, постраждали шестеро людей.

Про це розповів перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "5 редакція".

"Під час вибуху постраждали люди. Зараз ведуться слідчі дії, уламки поки що невідомого військового об'єкту, проводиться повністю огляд місцевості. На даний момент є повідомлення про шістьох постраждалих, троє госпіталізованих, серед яких мала дитина", - додає Власюк.

За словами першого заступника міського голови Запоріжжя, також надходили повідомлення про пошкодження вікон.

Як пише видання, йдеться про вибух від уламків ворожого БпЛА.

Постраждалих менше

Згідно з даними МВС, внаслідок вибуху поранення отримали 5 людей, серед яких одна дитина.

"Травмованим надали медичну допомогу та госпіталізували каретами швидких до лікарень. На місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу людям. Одну з постраждалих через погане самопочуття психологи супроводили додому", - додає МВС.

Ситуація в Запорізькій області

Частина Запорізької області перебуває під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення. Ворог регулярно завдає ударів по підконтрольній Україні території регіону.

Наприклад, 30 червня, в місті пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги. Тоді ж ворог вдався до спроби атакувати Запоріжжя дронами-камікадзе. Зокрема 27 червня внаслідок обстрілу Оріхівської громади у Запорізькій області загинула одна людина, ще 6 осіб отримали поранення.

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