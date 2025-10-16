У Запоріжжі вибухнула граната в багатоповерхівці, є постраждалий

Нагадаємо, 6 жовтня, у Києві один із водіїв кинув бойову гранату "Ф-1" у бік маршрутного таксі. Інцидент стався на автомайданчику в Дарницькому районі столиці близько 06:00.

Правоохоронці повідомили, що зловмисник таким чином хотів налякати колегу, з яким мав тривалий конфлікт.

Зазначимо, нещодавно у Дніпровському районі Києва у квартирі однієї з багатоповерхівок пролунав вибух. Внаслідок інциденту двоє людей загинули, ще одна людина постраждала.