RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Трампа Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Запорожье взорвалась граната в многоэтажке, есть пострадавший

Иллюстративное фото: на месте взрыва работали полицейские (Getty Images)
Автор: Оксана Тесленко

В Вознесеновском районе Запорожья произошел взрыв гранаты в подъезде жилого дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Запорожской области.

Детали инцидента

В результате инцидента мужчина получил многочисленные осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу.

"16 октября в 18:40 на спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве на лестничной площадке в одном из многоквартирных домов в центре города", - говорится в сообщении.

Фото: в подъезде дома в Запорожье взорвалась граната (zp.npu.gov.ua)

Предварительно установлено, что мужчина нашел гранату. Во время неосторожного обращения боеприпас сдетонировал.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований. В рамках досудебного расследования устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента.

Напомним, 6 октября, в Киеве один из водителей бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону маршрутного такси. Инцидент произошел на автоплощадке в Дарницком районе столицы около 06:00.

Правоохранители сообщили, что злоумышленник таким образом хотел напугать коллегу, с которым имел длительный конфликт.

Отметим, недавно в Днепровском районе Киева в квартире одной из многоэтажек прогремел взрыв. В результате инцидента два человека погибли, еще один человек пострадал.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеВзрывКвартиры