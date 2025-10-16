В Запорожье взорвалась граната в многоэтажке, есть пострадавший

Напомним, 6 октября, в Киеве один из водителей бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону маршрутного такси. Инцидент произошел на автоплощадке в Дарницком районе столицы около 06:00.

Правоохранители сообщили, что злоумышленник таким образом хотел напугать коллегу, с которым имел длительный конфликт.

Отметим, недавно в Днепровском районе Киева в квартире одной из многоэтажек прогремел взрыв. В результате инцидента два человека погибли, еще один человек пострадал.