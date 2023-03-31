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У Запоріжжі пролунали вибухи

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Запоріжжя, П'ятниця 31 березня 2023 00:32
У Запоріжжі пролунали вибухи Фото: У Запоріжжі пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сьогодні вночі, 31 березня, у Запоріжжі пролунали вибухи, в регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Запорізька військова адміністрація закликала мешканців міста перебувати у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

"Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогові коригувати вогонь. Надмірна інформаційна увага шкодить Силам оборони України", - зазначили у Запорізькій ОВА.

Раніше ми писали, у четвер увечері, 30 березня, жителі російського міста Білгород чули гучні звуки, схожі на вибухи.

Нагадаємо, російські війська завдали ударів по трьох громадах у Сумській області.

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Запоріжжя Вибух Війна Росії проти України
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