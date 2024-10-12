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У Запоріжжі та області пролунали вибухи під час ворожого авіаудару

Ілюстративне фото: у Запоріжжі пролунав вибух через ворожий авіаудар (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Запоріжжі та області у ніч проти 12 жовтня пролунали вибухи. Перед тим фіксувався пук керованих авіабомб ворога на цей регіон, й зокрема на обласний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова та "Суспільне Запоріжжя".

Чиновник розповів про вибухи у Запорізькій області в публікації в Telegram о 02.22.

О цей саме час ЗМІ повідомили про вибухи, які було чути у Запоріжжі.

Крім того, ще вибух у районі міста Запоріжжя пролунав близько 02.31.

А перед цим у Повітряних силах ЗСУ інформували про пуски російськими окупантами керованих авіабомб у Запорізькій області, та закликали місцевих мешканців не ігнорувати повітряну тривогу.

Крім того, фіксувався рух КАБ противника у бік міста Запоріжжя. Причому двічі у період з 02.17 до 02.27.

Обстріли Запоріжжя КАБами

Нагадаємо, 26 вересня речник Сил оборони півдня України Владислав Волошин розповів, що російські окупанти провели певні зміни у модифікації КАБ, які тепер можуть долітати до середмістя Запоріжжя.

Як писало РБК-Україна раніше, війська РФ стали бити по Запоріжжю керованими авіабомбами з 22 вересня - під час тієї атаки в моніторингових групах звертали увагу, що у це, вочевидь, був першим випадком застосування окупантами саме КАБів для ударів по місту.

Зазначимо, внаслідок обстрілу КАБами Запоріжжя 22 вересня були поранені 13 людей, серед яких були й дитина.

А 7 жовтня у Запоріжжі в результаті авіаудару ворога були пошкоджені об'єкти інфраструктури, й отримали поранення троє працівників цих об'єктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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ЗапоріжжяАвіаудариВибухи