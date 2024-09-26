ua en ru
Чт, 26 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Долітають до середмістя Запоріжжя: росіяни змінили конструкцію в авіабомбах

Четвер 26 вересня 2024 17:35
UA EN RU
Долітають до середмістя Запоріжжя: росіяни змінили конструкцію в авіабомбах
Автор: Наталія Кава

Російська армія провела певні зміни у модифікації керованих авіаційних бомб. Тепер ці ракети можуть долітати до середмістя Запоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Сил оборони півдня Владислава Волошина в ефірі одного з телеканалів.

"Дійсно, росіяни провели певні зміни у конструкції авіаційних бомб, платформ, які вони запускають, і сьогодні вони отримали змогу бити цими керованими авіаційними бомбами не лише по населених пунктах які поряд з лінією фронту. А вже ці бомби починають долітати до середмістя Запоріжжя", - розповів Волошин.

За його словами, від модернізованих бомб страждають також такі міста як Краматорськ і Харків. Він також зауважив, що наразі Росія має цих бомб достатню кількість.

Обстріл Запоріжжя

Ввечері середи, 25 вересня, в районі міста Запоріжжя пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що через обстріл Запоріжжя були поранені сім людей, серед яких також підліток.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
"Кинджали" в повітрі. Що за вибухи були у Києві та чому РФ знову залучила МіГи для ударів
"Кинджали" в повітрі. Що за вибухи були у Києві та чому РФ знову залучила МіГи для ударів
DAILY
Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Небезпечна риторика? Чи є загроза від різких заяв Трампа про Зеленського та війну в Україні