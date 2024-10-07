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Росіяни атакували об'єкти інфраструктури у Запоріжжі, є постраждалі

Понеділок 07 жовтня 2024 12:56
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Росіяни атакували об'єкти інфраструктури у Запоріжжі, є постраждалі Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росіяни завдали чергові удари російських військ по території Запорізької області. Зокрема по місту Запоріжжя.

Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Внаслідок обстрілів було пошкоджено об'єкти інфраструктури. Троє працівників цих об'єктів отримали поранення.

За словами Федорова, медики вже надають постраждалим всю необхідну допомогу.

Обстріл України 7 жовтня

Сьогодні, 7 жовтня, о 08:26 в Україні була оголошена повітряна тривога через зафіксований зліт російського літака МіГ-31К. Повітряні сили ЗСУ повідомили про швидкі цілі, що рухалися в напрямку Києва та Старокостянтинова. У столиці невдовзі пролунав вибух, а в КМДА заявили про активну роботу протиповітряної оборони.

У різних районах Києва було зафіксовано падіння уламків. У Солом'янському районі уламки пошкодили дах багатоповерхівки, а також впали на територію школи й на відкриту місцевість. У Голосіївському районі уламки впали на автомобіль, а в Шевченківському районі — на відкриту територію.

Крім цього, в ніч на 7 жовтня Росія атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М", керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу та ударними дронами. Протиповітряній обороні вдалося збити дві ракети "Кинджал" і 32 ворожих дрони.

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