У Запоріжжі та області пролунали вибухи: в чому причина

У Запорізькій області та Запоріжжі було чути вибухи. Регіон масовано атакують російські дрони "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова та Повітряні сили ЗСУ.
"Ворожий БпЛА ударного типу в напрямку Шевченківського району міста Запоріжжя", - зазначив Федоров о 02:05.
Згодом він додав, що у Запорізькій області лунають вибухи через роботу української ППО.
Військові повідомили про рух групи дронів у Запорізькій області курсом на північ.
Станом на 02:22 карта повітряних тривог України виглядала так:
Нагадаємо, ввечері у суботу, 6 вересня, військові агресора обстріляли ударними дронами Запоріжжя.
Внаслідок удару в місті були пошкоджені житлові будинки та зруйновано дитячий садок, виникли перебої в постачанні електроенергії та води.
За останніми даними, від обстрілу зазнали поранень 15 людей.