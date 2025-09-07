У Запоріжжі та області пролунали вибухи: в чому причина

"Ворожий БпЛА ударного типу в напрямку Шевченківського району міста Запоріжжя", - зазначив Федоров о 02:05.

Згодом він додав, що у Запорізькій області лунають вибухи через роботу української ППО.

Військові повідомили про рух групи дронів у Запорізькій області курсом на північ.

Станом на 02:22 карта повітряних тривог України виглядала так: