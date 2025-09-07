UA

У Запоріжжі та області пролунали вибухи: в чому причина

Фото: Запорізька область під масованою атакою дронів (t.meirpin_bucha_gostomel)
Автор: Валерій Савицький

У Запорізькій області та Запоріжжі було чути вибухи. Регіон масовано атакують російські дрони "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова та Повітряні сили ЗСУ.

"Ворожий БпЛА ударного типу в напрямку Шевченківського району міста Запоріжжя", - зазначив Федоров о 02:05.

Згодом він додав, що у Запорізькій області лунають вибухи через роботу української ППО.

Військові повідомили про рух групи дронів у Запорізькій області курсом на північ.

Станом на 02:22 карта повітряних тривог України виглядала так:

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, ввечері у суботу, 6 вересня, військові агресора обстріляли ударними дронами Запоріжжя.

Внаслідок удару в місті були пошкоджені житлові будинки та зруйновано дитячий садок, виникли перебої в постачанні електроенергії та води.

За останніми даними, від обстрілу зазнали поранень 15 людей.

