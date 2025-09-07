В Запорожье и области прогремели взрывы: в чем причина

Обстрел Запорожья

Напомним, вечером в субботу, 6 сентября, военные агрессора обстреляли ударными дронами Запорожье.

В результате удара в городе были повреждены жилые дома и разрушен детский сад, возникли перебои в поставках электроэнергии и воды.

По последним данным, от обстрела получили ранения 15 человек.