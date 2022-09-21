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У Запоріжжі та Дніпропетровській області повідомили про вибухи (є прильоти)

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Запоріжжя, Дніпропетровська область, Середа 21 вересня 2022 13:42
У Запоріжжі та Дніпропетровській області повідомили про вибухи (є прильоти) Фото: в Запоріжжі та Дніпропетровській області повідомили про вибухи (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Жителі Запоріжжя та Дніпропетровській області чули вибухи. Там та ще в низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Оновлено 14:07. Голова Запорізької ОВА повідомив про ракетний удар.

"Увага! Ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя. Попередньо, відомо щодо влучання ракет по об’єктах інфраструктури. Інформація уточнюється", - написав Олександр Старух.

Оновлено 13:57. Стало відомо про прильоти в Запоріжжі.

"В Запоріжжі зафіксовано прильоти. Деталі згодом. Перебувайте в безпечних місцях", - написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"У Запорізькій та Дніпропетровській області вибухи. У багатьох галузях повітряна тривога. Будьте в укриттях", - пишуть в соцмережі.

Зокрема, повідомляють про вибух у Синельниківському районі Дніпропетровської області. Попередньо, відпрацювала система ППО.

Тим часом жителі Запоріжжя повідомляють про серію вибухів та клуб диму, який, ймовірно, міг виникнути через "приліт".

Нагадаємо, що російські війська цієї ночі обстріляли Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області.

Додамо, також окупанти вночі завдали ракетного удару по Запоріжжю.

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Запоріжжя Дніпропетровська область Вибух
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