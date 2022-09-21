В Запорожье и Днепропетровской области сообщили о взрывах (есть прилеты)
Жители Запорожья и Днепропетровской области слышали взрывы. Там и еще в ряде регионов объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Обновлено 14:07. Глава Запорожской ОВА сообщил о ракетном ударе.
"Внимание! Враг нанес ракетный удар по городу Запорожье. Предварительно, известно о попадании ракет по объектам инфраструктуры. Информация уточняется", - написал Александр Старух.
Обновлено 13:57. Стало известно о прилетах в Запорожье.
"В Запорожье зафиксированы прилеты. Детали со временем. Находитесь в безопасных местах", - написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
"В Запорожской и Днепропетровской области взрывы. Во многих отраслях воздушная тревога. Будьте в укрытиях", - пишут в соцсети.
В частности, сообщают о взрыве в Синельниковском районе Днепропетровской области. Предварительно отработала система ПВО.
Между тем жители Запорожья сообщают о серии взрывов и клубе дыма, который, вероятно, мог возникнуть из-за "прилета".
Напомним, что российские войска этой ночью обстреляли Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области.
Добавим, также оккупанты ночью нанесли ракетный удар по Запорожью.
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