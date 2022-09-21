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По Запоріжжі вночі було завдано ракетного удару: є руйнування

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Запоріжжя, Середа 21 вересня 2022 08:57
По Запоріжжі вночі було завдано ракетного удару: є руйнування Фото: по Запоріжжю вночі було завдано ракетного удару (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупаційні війська вночі 21 вересня завдали ракетного удару по Запоріжжі. Ціллю ворога став об'єкт інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Олександра Старуха.

"Ворог вночі завдав ракетного удару по об'єкту інфраструктури в обласному центрі. Постраждалих немає", - написав він.

Зазначається, що внаслідок обстрілу об'єкт інфраструктури зазнав руйнувань.

Цю інформацію також підтвердив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Вчора вночі ворог знову атакував Запоріжжя. Від ворожого удару руйнувань зазнав інфраструктурного об'єкта міста. Люди не постраждали", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська вкотре обстріляли Запорізьку АЕС. Від удару ворога ушкодження отримало обладнання зв'язку одного з енергоблоків.

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Запоріжжя ракетный удар
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