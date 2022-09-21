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Окупанти з артилерії вдарили по двох районах Дніпропетровської області: є постраждалий

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Середа 21 вересня 2022 07:50
Окупанти з артилерії вдарили по двох районах Дніпропетровської області: є постраждалий Фото: Окупанти вдарили по двох районах Дніпропетровської області (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васьків

Росіяни вночі 21 вересня обстріляли Нікопольський і Криворізький райони Дніпропетровської області. Унаслідок атаки ворога поранень зазнав цивільний.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

"Нікополь обстріляли двічі. Туди прилетіли 30 російських снарядів. Постраждав 56-річний чоловік", - розповів посадовець.

Резніченко зазначив, що у місті пошкоджені понад 20 багатоповерхівок і приватних осель, автівки, газогони та лінії електропередач. Ворожі снаряди понівечили й місцевий хлібокомбінат, садочок, бібліотеку та декілька магазинів.

Через обстріл здійнялися пожежі у квартирі й на приватному подвір'ї. Вогнеборці полум'я уже загасили.

За словами глави ОВА, у Криворізькому районі пізно увечері під ворожий вогонь потрапила Зеленодольська громада - люди цілі.

У Великій Костромці пошкоджені кілька приватних будинків. Без світла лишилися 350 сімей. Енергетики уже лагодять лінії.

Нагадаємо, окупанти у ніч на 21 вересня завдали удару по Харкову. Внаслідок обстрілу ворога постраждала одна людина.

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