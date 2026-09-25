У Запоріжжі спалахнула лікарня після атаки РФ, звідти евакуювали людей

Уранці 25 вересня росіяни атакували Запоріжжя - в одному з медичних закладів виникла пожежа. З будівлі евакуювали п'ятьох людей, один чоловік отримав легкі травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Запорізьку ОВА.
Зранку ворог завдав ударів по об'єктах міста - зафіксовано влучання, зокрема в один із медичних закладів, де виникла пожежа.
З будівлі медзакладу, що постраждав від атаки, евакуювали п'ятьох людей.
Фото: наслідки російської атаки на лікарню в Запоріжжі (t.me/zoda_gov_ua)
За попередньою інформацією, один чоловік отримав легкі травми і йому надають необхідну медичну допомогу. Інших поранених станом на зараз немає.
Нагадаємо, 22 вересня росіяни атакували торговельний центр "Амстор" у місті, внаслідок чого спалахнула масштабна пожежа.
А днем раніше, 21 вересня, РФ знищила корпус Запорізького національного університету - пряме влучання зруйнувало будівлю, яка є об'єктом культурної спадщини, і спричинило масштабну пожежу.