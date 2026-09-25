В Запорожье вспыхнула больница после атаки РФ, оттуда эвакуировали людей

Утром враг нанес удары по объектам города - зафиксировано попадание, в частности в одно из медицинских учреждений, где возник пожар.

Из пострадавшего от атаки здания медучреждения эвакуировали пятерых человек.

Фото: последствия российской атаки на больницу в Запорожье (t.me/zoda_gov_ru)

По предварительной информации, один человек получил легкие травмы и ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Других раненых по состоянию на данный момент нет.