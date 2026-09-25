В Запорожье вспыхнула больница после атаки РФ, оттуда эвакуировали людей

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Утром 25 сентября россияне атаковали Запорожье - в одном из медицинских учреждений возник пожар. Из здания были эвакуированы пять человек, один человек получил легкие травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Утром враг нанес удары по объектам города - зафиксировано попадание, в частности в одно из медицинских учреждений, где возник пожар. Из пострадавшего от атаки здания медучреждения эвакуировали пятерых человек. Фото: последствия российской атаки на больницу в Запорожье (t.me/zoda_gov_ru) По предварительной информации, один человек получил легкие травмы и ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Других раненых по состоянию на данный момент нет.