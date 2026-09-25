В Запорожье вспыхнула больница после атаки РФ, оттуда эвакуировали людей
Утром 25 сентября россияне атаковали Запорожье - в одном из медицинских учреждений возник пожар. Из здания были эвакуированы пять человек, один человек получил легкие травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Утром враг нанес удары по объектам города - зафиксировано попадание, в частности в одно из медицинских учреждений, где возник пожар.
Из пострадавшего от атаки здания медучреждения эвакуировали пятерых человек.
Фото: последствия российской атаки на больницу в Запорожье (t.me/zoda_gov_ru)
По предварительной информации, один человек получил легкие травмы и ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Других раненых по состоянию на данный момент нет.
Напомним, 22 сентября россияне атаковали торговый центр "Амстор" в городе, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.
А днем ранее, 21 сентября, РФ уничтожила корпус Запорожского национального университета - прямое попадание разрушило здание, являющееся объектом культурного наследия, и повлекло за собой масштабный пожар.