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В Запорожье вспыхнула больница после атаки РФ, оттуда эвакуировали людей

07:33 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Екатерина Коваль
В Запорожье вспыхнула больница после атаки РФ, оттуда эвакуировали людей Фото: пациенты больницы в Запорожье, которую атаковала РФ (t.me/zoda_gov_ru)
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Утром 25 сентября россияне атаковали Запорожье - в одном из медицинских учреждений возник пожар. Из здания были эвакуированы пять человек, один человек получил легкие травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Утром враг нанес удары по объектам города - зафиксировано попадание, в частности в одно из медицинских учреждений, где возник пожар.

Из пострадавшего от атаки здания медучреждения эвакуировали пятерых человек.

Фото: последствия российской атаки на больницу в Запорожье (t.me/zoda_gov_ru)

По предварительной информации, один человек получил легкие травмы и ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Других раненых по состоянию на данный момент нет.

Напомним, 22 сентября россияне атаковали торговый центр "Амстор" в городе, в результате чего вспыхнул масштабный пожар.

А днем ранее, 21 сентября, РФ уничтожила корпус Запорожского национального университета - прямое попадание разрушило здание, являющееся объектом культурного наследия, и повлекло за собой масштабный пожар.

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