Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Запоріжжі щонайменше 12 прильотів: пошкоджено будинки та будівлі підприємств

Фото: один зі зруйнованих приватних будинків у Запоріжжі (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти з самої ночі та ранку, 30 серпня, атакували Запоріжжя. У місті вже щонайменше 12 прильотів, пожежі, пошкодження та є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Зруйновані приватні будинки, пошкоджені багатоповерхівки, будівлі промислових підприємств: щонайменше 12 ударів по Запоріжжю нанесли росіяни під час масованої атаки", - йдеться у повідомленні о 05:14.

 

Федоров уточнив, що на місцях влучань виникли пожежі. Наразі трьом людям знадобилася допомога медиків. Щодо інших наслідків атаки - вони встановлюються.

Крім того, в ОВА показали відео наслідки пошкодженої багатоповерхівки.

 

 

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, що вибухи в Запорізькій області почалися ввечері 29 серпня і тривали всю ніч до 30 серпня. У той момент ворог атакував регіон дронами.

Вночі стало відомо, що в результаті дронової атаки знищені приватні будинки і є пожежі. Про постраждалих інформації не було.

Однак ближче до ранку ворог запустив з Чорного моря крилаті ракети типу "Калібр". Вони летіли в напрямку Дніпра і Запоріжжя.

На даний момент відомо, що крім мінімум 12 прильотів, в місті є проблеми зі світлом.

Детальніше про те, як відбувалася атака на Запоріжжя - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Російська ФедераціяВійна в Україні