У Запоріжжі щонайменше 12 прильотів: пошкоджено будинки та будівлі підприємств

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, що вибухи в Запорізькій області почалися ввечері 29 серпня і тривали всю ніч до 30 серпня. У той момент ворог атакував регіон дронами.

Вночі стало відомо, що в результаті дронової атаки знищені приватні будинки і є пожежі. Про постраждалих інформації не було.

Однак ближче до ранку ворог запустив з Чорного моря крилаті ракети типу "Калібр". Вони летіли в напрямку Дніпра і Запоріжжя.

На даний момент відомо, що крім мінімум 12 прильотів, в місті є проблеми зі світлом.

