В Запорожье по меньшей мере 12 прилетов: повреждены дома и здания предприятий

Российские оккупанты с самой ночи и утра, 30 августа, атаковали Запорожье. В городе уже по меньшей мере 12 прилетов, пожары, повреждения и есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.
"Разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий: не менее 12 ударов по Запорожью нанесли россияне во время массированной атаки", - говорится в сообщении в 05:14.
Федоров уточнил, что на местах попаданий возникли пожары. Сейчас трем людям понадобилась помощь медиков. Относительно других последствий атаки - они устанавливаются.
Кроме того, в ОВА показали видео последствий поврежденной многоэтажки.
Напомним, что взрывы в Запорожской области были начиная с вечера, 29 августа, и продолжались в ночь на 30. В тот момент враг атаковал регион дронами.
Ночью было известно, что в результате дроновой атаки уничтожены частные дома и есть пожары. О пострадавших информации не было.
Однако ближе к утру враг запустил с Черного моря крылатые ракеты типа "Калибр". Они летели в направлении Днепра и Запорожья.
На данный момент известно, что помимо минимум 12 прилетов, в городе есть проблемы со светом.
