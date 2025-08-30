RU

В Запорожье по меньшей мере 12 прилетов: повреждены дома и здания предприятий

Фото: один из разрушенных частных домов в Запорожье (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты с самой ночи и утра, 30 августа, атаковали Запорожье. В городе уже по меньшей мере 12 прилетов, пожары, повреждения и есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий: не менее 12 ударов по Запорожью нанесли россияне во время массированной атаки", - говорится в сообщении в 05:14.

 

Федоров уточнил, что на местах попаданий возникли пожары. Сейчас трем людям понадобилась помощь медиков. Относительно других последствий атаки - они устанавливаются.

Кроме того, в ОВА показали видео последствий поврежденной многоэтажки.

 

 

Обстрел Запорожья

Напомним, что взрывы в Запорожской области были начиная с вечера, 29 августа, и продолжались в ночь на 30. В тот момент враг атаковал регион дронами.

Ночью было известно, что в результате дроновой атаки уничтожены частные дома и есть пожары. О пострадавших информации не было.

Однако ближе к утру враг запустил с Черного моря крылатые ракеты типа "Калибр". Они летели в направлении Днепра и Запорожья.

На данный момент известно, что помимо минимум 12 прилетов, в городе есть проблемы со светом.

Подробнее о том, как происходила атака на Запорожье - читайте в материале РБК-Украина.

