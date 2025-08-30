В Запорожье по меньшей мере 12 прилетов: повреждены дома и здания предприятий

"Разрушены частные дома, повреждены многоэтажки, здания промышленных предприятий: не менее 12 ударов по Запорожью нанесли россияне во время массированной атаки", - говорится в сообщении в 05:14.

Федоров уточнил, что на местах попаданий возникли пожары. Сейчас трем людям понадобилась помощь медиков. Относительно других последствий атаки - они устанавливаются.

Кроме того, в ОВА показали видео последствий поврежденной многоэтажки.