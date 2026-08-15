На Запоріжжі росіяни атакували комбайн під час збору врожаю, є постраждалі

Попередні обстріли Запорізької області

Російські війська регулярно завдають авіаційних та артилерійських ударів по Запоріжжю та населених пунктах області.

Нагадаємо, 10 серпня окупанти скинули керовану авіабомбу на Запоріжжя. Внаслідок атаки дістали поранення 24 людини, серед яких у тяжкому стані опинилася 10-річна дівчинка.

Крім того, під прицілом ворога часто опиняються і працівники екстрених служб. Наприкінці липня росіяни атакували рятувальників під час гасіння пожежі у Запорізькій області, завдавши повторного повітряного удару по вогнеборцях.