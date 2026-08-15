На Запорожье россияне атаковали комбайн во время сбора урожая, есть пострадавшие

Предварительные обстрелы Запорожской области

Российские войска регулярно наносят авиационные и артиллерийские удары по Запорожью и населенным пунктам области.

Напомним, 10 августа кафиры сбросили управляемую авиабомбу на Запорожье. В результате атаки получили ранения 24 человека, среди которых в тяжелом состоянии оказалась 10-летняя девочка.

Кроме того, под прицелом врага часто оказываются и работники экстренных служб. В конце июля россияне атаковали спасателей во время тушения пожара в Запорожской области, нанеся повторный воздушный удар по огнеборцам.