Атака на Запоріжжя: у місті пошкоджено будинки, є загиблий

Запоріжжя, Субота 30 серпня 2025 06:11
Атака на Запоріжжя: у місті пошкоджено будинки, є загиблий Фото: росіяни вбили людину під час атаки на Запоріжжя (t.me/dsns_telegram)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 30 серпня російські терористи вчинили комбіновану атаку дронами і ракетами на Запоріжжя. Внаслідок ударів одна людина загинула, шестеро були врятовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Влучання зафіксовано у два п’ятиповерхові та п’ять приватних житлових будинків. Є пожежі, пошкоджені сусідні споруди", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією рятувальників, одна людина загинула, ще шестеро були врятовані. Кількість постраждалих уточнюється.

На місці працюють підрозділи ДСНС, медики й піротехніки. До ліквідації наслідків залучені всі екстрені служби міста.

Рятувальники також оприлюднили фото наслідків ворожих влучань.

Масований повітряний удар РФ

Вночі російські терористи обстріляли Україну дронами-камікадзе, а також крилатими і балістичними ракетами.

Однією з цілей атаки було місто Запоріжжя. Ворог ударив по обласному центру дронами і крилатими ракетами. Вибуховою хвилею пошкоджено житлові будинки, на місці ударів спалахнули пожежі.

Детальніше про масований обстріл цієї ночі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

