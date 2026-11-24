Нагадаємо, рано вранці 24 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок удару загинули двоє людей, серед поранених - четверо дітей віком від кількох місяців до 16 років. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі та об'єкт транспортної інфраструктури.

Крім того, увечері 23 листопада російські безпілотники атакували Вінницю. Після збиття одного з дронів в місті виникла пожежа. За попередніми даними, постраждалих немає.

За даними Повітряних сил ЗСУ, цієї ночі Росія запустила по Україні 96 ударних безпілотників, зокрема 64 реактивні. Українська ППО збила або подавила 73 дрони.