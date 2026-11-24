Напомним, ранним утром 24 ноября российские войска атаковали Запорожье. В результате удара погибли два человека, среди раненых - четверо детей в возрасте от нескольких месяцев до 16 лет. Повреждены жилые дома, автомобили и объект транспортной инфраструктуры.

Кроме того, вечером 23 ноября российские беспилотники атаковали Винницу. После сбития одной из дронов в городе возник пожар. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным Воздушных сил ВСУ, этой ночью Россия запустила по Украине 96 ударных беспилотников, в том числе 64 реактивных. Украинская ПВО сбила или подавила 73 дрона.