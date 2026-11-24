Уночі 24 лситопада Росія запустила по Україні 96 ударних безпілотників, зокрема 64 реактивні. Українська ППО знешкодила 73 цілі, однак є влучання на 13 локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗС України .

Згідно з повідомленням, під час атаки Росія застосувала ударні дрони Shahed, зокрема 64 реактивні, безпілотники "Гербера" та дрони-імітатори типу "Пародія".

Запуски здійснювали з кількох напрямків: Орел, Брянськ і Приморсько-Ахтарськ на території РФ, а також з тимчасово окупованих Донецька та Криму - з району Гвардійського.

Відбивали повітряну атаку українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряна оборона збила або подавила 73 ворожі безпілотники. Серед них - 45 реактивних Shahed, а також дрони "Гербера" та інших типів.

Водночас зафіксовано влучання російських безпілотників на 13 локаціях. Ще у двох місцях впали уламки збитих цілей.

У Повітряних силах зазначили, що атака триває. У повітряному просторі України залишаються кілька російських безпілотників.