Вінницю атакували дрони: пролунав вибух, виникла пожежа
Увечері 23 листопада у Вінниці під час повітряної тривоги пролунав вибух. Після збиття російського безпілотника, за попередніми даними, виникла пожежа. Постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Вінниці Сергія Моргунова у Facebook.
Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів у бік Вінниці.
На місці працюють рятувальники.
Згодом Моргунов уточнив, що травмованих немає. Інформацію про інші наслідки атаки уточнюють.
Нагадаємо, минулого тижня внаслідок влучання дрона по автостоянці у Вінниці загинула жінка, ще одна постраждала. Тоді загорілися чотири автомобілі.
У ніч на 13 листопада росіяни атакували Вінницю дронами. Внаслідок удару згорів житловий будинок, вибуховою хвилею пошкодило багатоповерхівки та дитсадок, постраждали щонайменше дві людини.
Ще раніше, 1 листопада, на Вінниччині двоє людей загинули внаслідок удару РФ. Тоді російський дрон влучив у територію гуртожитку професійного училища, поранення отримали троє дітей.