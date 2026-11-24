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Увечері 23 листопада у Вінниці під час повітряної тривоги пролунав вибух. Після збиття російського безпілотника, за попередніми даними, виникла пожежа. Постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Вінниці Сергія Моргунова у Facebook.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих дронів у бік Вінниці. На місці працюють рятувальники. Згодом Моргунов уточнив, що травмованих немає. Інформацію про інші наслідки атаки уточнюють.