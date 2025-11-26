У Запоріжжі ракета РФ пошкодила будівлю "Суспільного": вибиті вікна та пошкоджені стіни

Обстріл Запоріжжя

Росія продовжує активно обстрілювати Запоріжжя із різних видів озброєння. Ввечері 25 листопада РФ масовано атакувала місто ударними безпілотниками, завдавши значних руйнувань у кількох районах.

Перші вибухи пролунали після оголошення загрози близько 22:20. Дрони влучили у житлові квартали: загорілися верхні поверхи багатоповерхівок, спалахнули пожежі в магазині, на підприємстві та в інших цивільних об’єктах. Спочатку повідомлялося про чотирьох поранених, однак кількість постраждалих стрімко зростала.

Станом на ранок кількість поранених унаслідок атаки досягла 18 людей, серед них - переважно жінки. Трьох постраждалих госпіталізували, іншим надали необхідну медичну допомогу.

Масштаби руйнувань уточнюються. Відомо, що пошкоджено щонайменше 31 багатоповерхівку та 20 приватних будинків у трьох районах міста. Також внаслідок ударів постраждали гуртожиток закладу освіти, АЗС, магазин та кілька нежитлових будівель. Загалом армія РФ завдала по Запоріжжю 11 ударів.