В Запорожье ракета РФ повредила здание "Суспільного": выбиты окна и повреждены стены

Обстрел Запорожья

Россия продолжает активно обстреливать Запорожье из различных видов вооружения. Вечером 25 ноября РФ массированно атаковала город ударными беспилотниками, нанеся значительные разрушения в нескольких районах.

Первые взрывы прозвучали после объявления угрозы около 22:20. Дроны попали в жилые кварталы: загорелись верхние этажи многоэтажек, вспыхнули пожары в магазине, на предприятии и в других гражданских объектах. Сначала сообщалось о четырех раненых, однако количество пострадавших стремительно росло.

По состоянию на утро количество раненых в результате атаки достигло 18 человек, среди них - преимущественно женщины. Трех пострадавших госпитализировали, остальным оказали необходимую медицинскую помощь.

Масштабы разрушений уточняются. Известно, что повреждены по меньшей мере 31 многоэтажка и 20 частных домов в трех районах города. Также в результате ударов пострадали общежитие учебного заведения, АЗС, магазин и несколько нежилых зданий. В целом армия РФ нанесла по Запорожью 11 ударов.