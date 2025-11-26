В Запорожье ракета РФ повредила здание "Суспільного": выбиты окна и повреждены стены

В Запорожье в результате вечерней атаки России 25 ноября повреждено здание, же находится редакция "Суспільне Запоріжжя".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне Запоріжжя".
Во время удара по городу одна из ракет попала вблизи здания редакции. В результате повреждена часть стены, выбиты окна и двери. На момент атаки работников внутри не было, поэтому среди сотрудников пострадавших нет.
Команда "Суспільного" сейчас оценивает ущерб и фиксирует масштабы разрушений.
В результате российского удара пострадала редакция "Суспільне Запоріжжя" (suspilne.media)
Россия продолжает активно обстреливать Запорожье из различных видов вооружения. Вечером 25 ноября РФ массированно атаковала город ударными беспилотниками, нанеся значительные разрушения в нескольких районах.
Первые взрывы прозвучали после объявления угрозы около 22:20. Дроны попали в жилые кварталы: загорелись верхние этажи многоэтажек, вспыхнули пожары в магазине, на предприятии и в других гражданских объектах. Сначала сообщалось о четырех раненых, однако количество пострадавших стремительно росло.
По состоянию на утро количество раненых в результате атаки достигло 18 человек, среди них - преимущественно женщины. Трех пострадавших госпитализировали, остальным оказали необходимую медицинскую помощь.
Масштабы разрушений уточняются. Известно, что повреждены по меньшей мере 31 многоэтажка и 20 частных домов в трех районах города. Также в результате ударов пострадали общежитие учебного заведения, АЗС, магазин и несколько нежилых зданий. В целом армия РФ нанесла по Запорожью 11 ударов.