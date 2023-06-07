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В Запоріжжі провели тренувальну евакуацію для цивільних

Фото: в Запоріжжі провели тренувальну евакуацію для цивільних (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Запоріжжі рятувальники провели тренувальну евакуацію цивільних. Ситуація в місті залишається контрольованою.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"У Запоріжжі відбулися практичні тренування з евакуації населення у разі різних видів небезпеки. Такі тренування необхідні для злагодженої роботи екстрених та спеціальних служб у разі непередбачуваних обставин", - пише пресслужба.

Зокрема в ДСНС закликають довіряти тільки надійним джерелам інформації.

Підрив Каховської ГЕС

Уночі, 6 червня, російські окупанти вчинили вибух на Каховській гідроелектростанції, що призвело до затоплення ряду населених пунктів у Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях.

Деякі міста і села повідомили про проблеми з водопостачанням. Наприклад, у Кривому Розі були введені обмеження на споживання води, оскільки частина міста отримувала воду з Каховського водосховища. Жителям затоплених районів було заборонено ловити, продавати та споживати рибу через ризик захворювання на ботулізм.

Заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, Мартін Гріффітс, заявив, що наслідки вибуху ГЕС стануть відомі протягом найближчих днів.

Усі подробиці щодо вибуху на Каховській ГЕС станом на ранок 7 червня можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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