UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги

Ілюстративне фото: у Запоріжжі пролунав вибух під час повітряної тривоги (facebook.com Сергій Крук)
Автор: Іван Носальський

У Запоріжжі сьогодні, 13 липня, вдень місцеві мешканці почули вибух. У Запорізькій області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Офіційні джерела поки що не розкривають деталей інциденту та не називають причину вибуху. Жителям області необхідно залишатися у укриттях.

За кілька хвилин до вибуху у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку у Запорізькій області.

Атака на Запоріжжі 12 липня

Нагадаємо, 12 липня росіяни атакували Запоріжжя за допомогою невідомого військового об'єкту. Місцеві ЗМІ повідомляли, що у місті вибухнув уламок безпілотника окупантів.

В результаті інциденту поранення отримала щонайменше 21 особа. Серед постраждалих - вісім дітей.

При цьому 7 липня ворог атакував місто за допомогою ракет С-300. Через це в одній із будівель почалася пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЗапоріжжяВибухВійна Росії проти Українивоздушная тревога