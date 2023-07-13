Атака РФ на Запоріжжя: кількість постраждалих знову зросла

Кількість постраждалих через вчорашню атаку на Запоріжжі зросла до 21 людини. Серед них – 8 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Внаслідок падіння вибухонебезпечного об'єкту в обласному центрі кількість постраждалих збільшилась до 21", - розповів він.

За даними очільника регіону, серед поранених 8 дітей.

"З них у медзакладах перебуває 6 дорослих та 7 дітей", - додав Малашко.

Крім цього, за даними МВС України, під наглядом лікарів знаходяться 15 дорослих та 7 дітей.

"Наразі загрози їх життю немає. Інші постраждалі знаходяться на амбулаторному лікуванні", - йдеться в повідомленні.

Атака Запоріжжя 12 липня

12 липня в Запоріжжі відбувся вибух невідомого ворожого військового об'єкту, спочатку повідомлялося про шість постраждалих. Місцеві ЗМІ повідомляли про вибух від уламків ворожого БпЛА. Пізніше кількість постраждалих зросла до 18 осіб, серед яких 6 дітей.