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В Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

Иллюстративное фото: в Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги (facebook.com Сергій Крук)
Автор: Иван Носальский

В Запорожье сегодня, 13 июля, днем местные жители услышали взрыв. В Запорожской области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока не раскрывают деталей инцидента и не называют причину взрыва. Жителям области необходимо оставаться в укрытиях.

За несколько минут до взрыва в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности в Запорожской области.

Атака на Запорожье 12 июля

Напомним, 12 июля россияне атаковали Запорожье при помощи неизвестного военного объекта. Местные СМИ сообщали, что в городе взорвался обломок беспилотника оккупантов.

В результате инцидента ранения получил по меньшей мере 21 человек. Среди пострадавших восемь детей.

При этом 7 июля враг атаковал город при помощи ракет С-300. Из-за этого в одном из зданий начался пожар.

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ЗапорожьеВзрывВойна России против Украинывоздушная тревога