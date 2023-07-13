В Запорожье прозвучал взрыв во время воздушной тревоги

Официальные источники пока не раскрывают деталей инцидента и не называют причину взрыва. Жителям области необходимо оставаться в укрытиях.

За несколько минут до взрыва в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракетной опасности в Запорожской области.

Атака на Запорожье 12 июля

Напомним, 12 июля россияне атаковали Запорожье при помощи неизвестного военного объекта. Местные СМИ сообщали, что в городе взорвался обломок беспилотника оккупантов.

В результате инцидента ранения получил по меньшей мере 21 человек. Среди пострадавших восемь детей.

При этом 7 июля враг атаковал город при помощи ракет С-300. Из-за этого в одном из зданий начался пожар.