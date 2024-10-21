У Запоріжжі пролунав вибух

Обстріли Запоріжжя

Російські війська постійно обстрілюють Запоріжжя. Наприклад, 19 жовтня, російські загарбники завдали двох ударів Запоріжжю. Через обстріл постраждали люди, зокрема діти.

Крім того, 29 вересня, Російська Федерація атакувала КАБами Запоріжжя. Внаслідок атаки зруйновано низку будинків і є поранені.

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