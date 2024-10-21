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У Запоріжжі пролунав вибух

Фото: у Запоріжжі пролунав вибух 21 жовтня (facebook com UA National Police)
Автор: Наталія Гурковська

21 жовтня у Запоріжжі пролунав вибух. У регіоні оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media.

"У Запоріжжі пролунав звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Повітряна тривога в Україні

Після 9:00 у низці областей України було оголошено тривогу. На даний момент почервоніли Кіровоградська, Полтавська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Сумська, Чернігівська, Харківська області.

У Повітряних силах попередили про загрозу балістики для півдня.

Обстріли Запоріжжя

Російські війська постійно обстрілюють Запоріжжя. Наприклад, 19 жовтня, російські загарбники завдали двох ударів Запоріжжю. Через обстріл постраждали люди, зокрема діти.

Крім того, 29 вересня, Російська Федерація атакувала КАБами Запоріжжя. Внаслідок атаки зруйновано низку будинків і є поранені.

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