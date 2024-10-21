В Запорожье прогремел взрыв

Обстрелы Запорожья

Российские войска постоянно обстреливают Запорожье. Например, 19 октября, российские захватчики нанесли два удара Запорожью. Из-за обстрела пострадали люди, в том числе дети.

Кроме того, 29 сентября, Российская Федерация атаковала КАБами Запорожье. В результате атаки разрушены ряд домов и есть раненые.

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