Атака РФ на Запоріжжя: кількість поранених зросла до 8, серед них діти
Сьогодні ввечері, 19 жовтня, російські загарбники здійснили два удари по місту Запоріжжя. Внаслідок атаки є постраждалі, в тому числі діти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.
"Кількість поранених зросла до 8 людей, серед них двоє дівчаток 9 та 13 років. Такі наслідки вечірньої атаки росіян на Запоріжжя станом на зараз", - написав Федоров о 20:40.
Він уточнив, що наразі діти знаходяться в лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Крім того, після огляду лікарів та надання першої допомоги двоє чоловіків та жінка від госпіталізації відмовилися. Інших постраждалих медики зараз оглядають.
Тим часом у ДСНС уточнили, до внаслідок атаки вибуховою хвилею пошкоджено фасади будинків і скління.
"Надзвичайники вивільнили автівку, затиснуту воротами автомийки. До ліквідації наслідків залучено 13 рятувальників та 3 одиниці техніки", - додали у ДСНС.
Станом на зараз роботи ж ліквідації наслідків авіаударів завершені.
Нагадаємо, що сьогодні о 17:59 у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що росіяни здійснили пуск КАБ тактичною авіацією в напрямку Запоріжжя. О 18:04 голова Запорізької ОВА Іван Федоров написав, що в місті прогриміли вибухи. Пізніше він уточнив, що росіяни завдали два удари.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.