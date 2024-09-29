РФ завдала понад 10 ударів по Запоріжжю: у місті зруйновані будинки, є поранені

Зранку, 29 вересня, Російська Федерація атакувала КАБами місто Запоріжжя. Внаслідок атаки зруйновано низку будинків та є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами можуть бути люди", - написав Федоров. У минулому повідомленні о 06:57 він зазначив, що внаслідок ударів у місті здійнялося кілька пожеж. За попередньою інформацією, станом на той час було відомо про п'ятеро поранених.