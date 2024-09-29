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РФ завдала понад 10 ударів по Запоріжжю: у місті зруйновані будинки, є поранені

Неділя 29 вересня 2024 07:40
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РФ завдала понад 10 ударів по Запоріжжю: у місті зруйновані будинки, є поранені Фото: наслідки обстрілу Запоріжжя (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 29 вересня, Російська Федерація атакувала КАБами місто Запоріжжя. Внаслідок атаки зруйновано низку будинків та є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова.

"Понад 10 ударів нанесли росіяни по Запоріжжю. Зруйнована багатоповерхівка та приватні будинки. Під завалами можуть бути люди", - написав Федоров.

У минулому повідомленні о 06:57 він зазначив, що внаслідок ударів у місті здійнялося кілька пожеж. За попередньою інформацією, станом на той час було відомо про п'ятеро поранених.

Що передувало

Нагадаємо, зранку о 05:18 Повітряні сили ЗСУ повідомили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південно-східному та східному напрямках.

Цю ж інформацію підтвердив і Іван Федоров. Наступним повідомленням він попередив людей про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запорізькій області.

Після цього у Запоріжжі чули звуки вибухів. Крім того, вони лунали і в області.

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